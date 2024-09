Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit um Parkplatz endet mit zerstochenem Reifen

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:35 Uhr löste ein Streit um einen Parkplatz am Willy-Brandt-Platz einen Polizeieinsatz aus. Wie sich herausstellte, gerieten ein 43-Jähriger und ein 41 Jahre alter Mann aufgrund des freien Parkplatzes zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Streitgesprächs holte der 43-Jährige aus seinem Fahrzeug einen Kreuzschraubenzieher und stach mit diesem in den rechten vorderen Fahrzeugreifen des 40-Jährigen. Der 43-Jährige stieg daraufhin in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Schwetzinger Straße davon. Dort parkte er sein Auto und flüchtete von dort aus zu Fuß weiter in Richtung Schwetzinger Vorstadt. Während der 40-Jährige die Verfolgung zu Fuß aufnahm, wählte er den Notruf der Polizei. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Flüchtige in Höhe einer Bank gestellt werden. Für die Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf ein Polizeirevier gebracht und nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

