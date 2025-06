Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 44-Jähriger zwingt Triebfahrzeugführer zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Dienstagabend (03.06.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge belästigte ein 44 Jahre alter Mann gegen 20:00 Uhr mehrere Reisende im Bereich des Bahnsteigs 9. Nachdem Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG auf den Aggressor aufmerksam wurden, flüchtete er vor diesen über die Gleise. Der Triebfahrzeugführer eines auf Gleis 9 einfahrenden Metropolexpresses erkannte den Mann beim Überqueren der Gleise und leitete nach derzeitigem Kenntnisstand umgehend eine Schnellbremsung ein. Der 44-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte schließlich bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten festgehalten werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet.

