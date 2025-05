Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Ramberg (ots)

Am 14.05.2025, gegen 23.30 Uhr, stellte die Geschädigte ihren PKW, schwarzer Peugeot in Ramberg in der Kreuzwoogstraße auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr ab. Bei ihrer Rückkehr am 15.05.2025, gegen 09 Uhr, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsausparken / Rangieren ihr Fahrzeug am linken Heck beschädigt hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt unerkannt fort. Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler, Tel.: 06346-96460 oder per E-Mail: pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell