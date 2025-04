Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbewohntes Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen widerrechtlich in ein leerstehendes, in Sanierung befindliches Einfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Die Tat wurde am Dienstagabend festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0361/574365100 mögliche Zeugen um Hinweise.

Aktenzeichen: 0102633

Erst am Dienstag berichtete die Polizei über den Einbruch in ein unbewohntes Wohnhaus in der Langen Straße. (LINK https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6017701)

