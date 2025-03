Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Unter Drogen unterwegs - Unfall

Mit einem Unfall endete die Fahrt eines 52-Jährigen am Samstag gegen 16 Uhr in der Friedrichshafener Straße. Der Mann fuhr mit seinem Nissan von der Irisstraße auf die Vorfahrtsstraße ein und kollidierte, mutmaßlich infolge einer Drogenbeeinflussung, mit einem Verkehrszeichen. Weil der Vortest bei der polizeilichen Unfallaufnahme positiv auf THC reagierte, musste der 52-Jährige seinen Führerschein, die Fahrzeugschlüssel und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Meckenbeuren

In Bahnwärterhäuschen eingestiegen

Unbekannte haben sich am Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zum Bahnwärterhäuschen am Bahnhof Kehlen verschafft. Ein Zeuge hatte ein Trio, augenscheinlich Jugendliche, gegen 9.15 Uhr dabei beobachtet, als sie in das leerstehende Gebäude einstiegen und hat daraufhin die Polizei verständigt. Kurz darauf ergriffen die Verdächtigen mit BMX-Rädern die Flucht in Richtung Buch über die Schussen und konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ob die Fenster und Scheiben bereits vor der Tat beschädigt waren und ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel .07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Verkehrskontrollen

Zahlreiche Verstöße hat die Polizei bei Verkehrskontrollen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen auf der B 30 zwischen Meckenbeuren und Ravensburg bei Schwarzenbach geahndet. Bei der Kontrollaktion waren neben der Verkehrspolizei Ravensburg auch Einsatzkräfte der Polizeireviere Friedrichshafen, Ravensburg und Weingarten beteiligt. Die Polizisten zeigten einen Autofahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an, fünf Fahrer standen offenbar unter der Wirkung berauschender Mittel. Sie mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durften nicht mehr weiterfahren. Für drei Personen endete die Fahrt, weil sie keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzen und sich unerlaubt hinters Steuer gesetzt hatten. Neun Verkehrsteilnehmende hatten während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt. Drei Fahrzeuge entsprachen nicht den Verkehrsvorschriften, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war, in einem dieser Fälle stellten die Beamten einen Pkw sicher. Darüber hinaus ahndeten die Polizisten weitere Verstöße wie beispielsweise die verbotene Nutzung von Blitzer-Warnsystemen und das Fahren über die rote Ampel. Auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des unerlaubten Führens von Pfefferspray zeigten die Kontrollierenden an. Bei den Kontrollen, in die auch der Zoll mit eingebunden war, unterstützte zudem das THW mit technischem Gerät und sorgte bei Dunkelheit für eine gute Ausleuchtung der Kontrollörtlichkeit. Die Bilanz zeigt erneut deutlich, wie wichtig derartige Aktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit sind.

Kressbronn

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autofahrers mit einem Motorradfahrer am Sonntagabend bei Kressbronn wurde ein 30-Jähriger verletzt. Ein 27 Jahre alter Audi-Lenker fuhr von der Abfahrt der B 31 in den Kreisverkehr ein und nahm dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der Wagen streifte das Motorrad, woraufhin der 30-Jährige stürzte. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann zur Versorgung in eine Klinik. Während am Audi-Sportwagen etwa 20.000 Euro Sachschaden entstand, fiel dieser am Motorrad geringer aus.

Überlingen

Dutzende Autos zerkratzt - Seniorin im Verdacht

Weil sie im Verdacht steht, insbesondere über das vergangene Wochenende hinweg zahlreiche Autos beschädigt zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen gegen eine Seniorin. Den bisherigen Kenntnissen zufolge soll die polizeilich bekannte Frau seit Freitag im Bereich des Wohngebiets Burgberg mehrere Dutzend geparkte Autos mutwillig zerkratzt und dabei Lackschäden verursacht haben. Die Frau soll bereits Anfang Februar bis Anfang März durch ähnliche Taten verantwortlich gewesen sein und wurde bei einzelnen Taten von Zeugen beobachtet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Die Polizei Überlingen führt die Ermittlungen und steht aufgrund der geistigen Verfassung der Seniorin mit anderen Behörden in Kontakt.

