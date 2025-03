Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte am Samstagnachmittag zwischen 15:45 und 16:00 Uhr im Parkhaus vom Kaufland einen im 1. OG abgestellten Pkw Opel Astra und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Bei einem weiteren Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher mit einem schwarzen Golf 6, nachdem er gegen 19:25 Uhr in der Binger Straße aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, wodurch ein die Binger Straße fahrender Pkw ausweichen musste und gegen einen Randstein fuhr. Auch hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise zum jeweiligen Unfallverursacher werden unter Tel. 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

Bad Saulgau

Sprinter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen zwischen 04:00 und 07:30 Uhr wurde an einem in der Gutenberg-/Hindenburgstraße geparkten Firmenfahrzeug Mercedes Sprinter die Schiebetür aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge der Marke Hilti im Wert von ca. 7000 Euro entwendet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/4820 entgegen.

