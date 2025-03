Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vandalismus nach Diskobesuch

Drei männliche Heranwachsende im Alter zwischen 18 und 20 Jahren werden wegen verschiedener Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht, die sie den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg zufolge begangen haben. Zunächst beschädigten sie am frühen Sonntagmorgen eine Toilette in einer Diskothek in der Schubertstraße. Als sie vor der Diskothek eine Sitzbank mitnahmen, nahm ein aufmerksamer Zeuge die Verfolgung auf und beobachtete das weitere Geschehen. Die Sitzbank warfen sie auf Höhe der Sparkasse in den Flappach. Weiterhin warfen sie einen abgestellten Roller um und rissen ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und warfen es auf das Dach des Heilig-Geist-Spitals. In der Bachstraße konnten die Personen gestellt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Auffahrunfall unter Alkohol

Am Samstagnachmittag kam es in der Ulmer Straße Höhe Bleicherstraße zu einem Auffahrunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 62 Jahre alte Fahrer eines Renault auf einen an der Ampel wartenden Mazda auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Seinen Führerschein durfte er vorerst behalten. Hierüber wird entschieden, sobald das Ergebnis der durchgeführten Blutprobe vorliegt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Leutkirch

Alkoholisierten Autofahrer nach Hinweis gestoppt

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers auf die auffällige Fahrweise stoppte eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am frühen Sonntagmorgen auf der B465 Höhe Diepoldshofen einen Opel Astra. Bei der Kontrolle des 79-jährigen Fahrers konnte ein Wert von über 1,2 Promille Alkohol festgestellt werden. Die Folgen waren eine Blutentnahme sowie eine Sicherheitsleistung, da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell