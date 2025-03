Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Freilaufende Rinder beschäftigen Behörden über mehrere Tage

Pfullendorf/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein getötetes Rind und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz mehrerer polizeilicher Einsätze im Bereich Pfullendorf in den vergangenen Tagen. Nachdem aus bislang ungeklärter Ursache im Laufe des Dienstags zwei Rinder ihre Stallung verlassen konnten, kam es zwischenzeitlich zu insgesamt drei Unfällen im Zusammenhang mit den Tieren. Bereits in den frühen Morgenstunden des Dienstags überquerte eines der Rinder die L 194. Eine Kollision mit dem Rind konnte durch den 31-jährigen Autofahrer, an dessen Fahrzeug Schaden in Höhe von rund 800 Euro entstanden ist, nicht mehr verhindert werden. Das durch den Unfall verletzte Rind musste in der Folge durch einen Jäger erlöst werden. Das zweite Rind befand sich mehrere Tage "auf der Flucht". Es konnte erst nach Mitteilungen aufmerksamer Zeugen am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr im Bereich Aach-Linz gesichtet und durch einen Betäubungsschuss gestoppt werden, nachdem es Fahrzeuge des Ordnungsamts und der Polizei Pfullendorf im Wert von rund 7.000 Euro beschädigte. Das Tier wurde anschließend unverletzt in seine Stallung gebracht. Inwiefern der Halter der Tiere für die Einsatzmaßnahmen und die entstandenen Sachschäden verantwortlich sein könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

