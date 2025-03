Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Hoher Sachschaden bei Unfall Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in der Jahnstraße entstanden ist. Eine 68 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz in die doppelspurige Fahrbahn ein und wechselte dabei unmittelbar auf den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Weißenau. Dabei übersah sie den Kia ...

