Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hoher Sachschaden bei Unfall

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in der Jahnstraße entstanden ist. Eine 68 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz in die doppelspurige Fahrbahn ein und wechselte dabei unmittelbar auf den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Weißenau. Dabei übersah sie den Kia eines 40-Jährigen und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Kia musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Fahrzeug gestreift - Geschädigter gesucht

Ein 76 Jahre alter Honda-Fahrer hat am Dienstag kurz nach 19 Uhr in der Wolfegger Straße ein geparktes Fahrzeug gestreift und mutmaßlich dessen linken Außenspiegel beschädigt. Als der Senior mehr als eine halbe Stunde später zu der Unfallstelle zurückkehrte, war der andere Unfallbeteiligte nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Weingarten bittet den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.20 Uhr, und Mittwoch, 0.40 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Föhrenried" entwendet und gewaltsam geöffnet. Ein Passant fand den erheblich beschädigten Automaten am Mittwochmorgen in einem Feld am Umrichterwerk Niederbiegen. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Personen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Unbekannte zündeln

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Rudolf-Steiner-Straße haben Unbekannte am Dienstag gegen 20.30 Uhr mehrere Gegenstände in Brand gesetzt. Zeugen nahmen unter anderem ein brennendes Buch, einen Karton und eine Pylone wahr und begannen mit Löschmaßnahmen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr löschte die noch glimmenden Gegenstände vollständig. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wangen bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu den Zündlern.

Isny

Einbrecher scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Apotheke in der Bergtorstraße einzubrechen. Sein Einbruchsversuch scheiterte jedoch an der Sicherheit der Tür, weshalb er von seinem Vorhaben abließ. Er verursachte dennoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe mit seinem Hebelwerkzeug. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Einbrecher gegen 3 Uhr zugange gewesen sein dürfte. Personen, die in der Nacht im Bereich der Apotheke Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich bei den Ermittlern unter Tel. 07562/97655-0 melden.

Isny

Verkehrsrowdys lösen Feuerwehreinsatz in Tunnel aus

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei haben zwei bislang unbekannte Autofahrer am Mittwoch gegen 22 Uhr im Felderhaldetunnel auf der B 12 ausgelöst. Aufgrund von Rauchentwicklung in der Tunnelröhre wurde ein Brandalarm ausgelöst, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und über 40 Wehrleuten ausrückte. Zudem ging die automatische Sperre des Tunnels in Betrieb. Vor Ort war weder Feuer noch Rauch festzustellen. Bei den weiteren Ermittlungen war auf einer Kameraaufzeichnung ersichtlich, dass zwei Autofahrer im Tunnel Fahrübungen abhielten, bei denen unter anderem die Reifen erheblich zum Durchdrehen gebracht wurden und für eine kurzzeitige Rauchentwicklung sorgten. Die Ermittlungen der Polizei zu den beiden Autofahrern dauern an.

Leutkirch

Autofahrer behindert Rettungswagen

Eine Rettungswagenbesatzung ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr bei einem medizinischen Notfall in der Ottmannshofer Straße von einem Autofahrer behindert worden. Als die Sanitäter nach der Erstversorgung der Patientin zum Rettungswagen zurückkehrten, war dieser von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker derart eingeparkt worden, dass sich die hinteren Türen zum Beladen der Krankentransportliege nicht mehr öffnen ließen. Der Unbekannte stand dabei im absoluten Haltverbot. Die Rettungssanitäter mussten den Rettungswagen umparken, um die Patientin an Bord bringen zu können. Den Autofahrer, zu dem die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch andauern, erwartet nun ein Bußgeld.

Aichstetten

Streit eskaliert - Mann greift Polizeibeamte an

Ein Streit ist am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf dem Gelände eines Rasthofs in der Straße "Am Waizenhof" eskaliert. Während einer allgemeinen Fahrzeugkontrolle wurde eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg in der Nähe auf einen lautstarken Streit eines Paars aufmerksam, der sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelte. Die Beamten schritten ein und versuchten, den 35-Jährigen von der 23-Jährigen zu trennen. Dieser hatte die Frau unter anderem ins Gesicht geschlagen. Dabei mussten die Polizisten den 35-jährigen Aggressor festhalten, damit dieser nicht erneut auf sein Opfer losging. Auch als sie dem Mann Handschließen anlegten, beruhigte er sich nicht und beleidigte die Beamten. Diese brachten den 35-Jährigen zunächst zu Boden, wo er versuchte, mit seinen Arbeitsschuhen einem Polizisten ins Gesicht zu treten. Die Beamten mussten schließlich Pfefferspray einsetzen, um den alkoholisierten 35-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der 35-Jährige und wurde aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Die Polizisten blieben bei dem Angriff unverletzt, die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und setzte ihre Reise alleine fort. Der 35-Jährige wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Wurzach

Gegen Laterne geprallt und abgehauen

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat der Polizeiposten Bad Wurzach eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, in der Birkhahnstraße gegen eine Straßenlaterne geprallt ist. Die Laterne wurde durch den Unfall aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Der Unbekannte, dessen Fahrzeug ebenfalls beschädigt sein dürfte, fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unfallverursacher aus Richtung Riedhangstraße gekommen sein. Der Sachschaden an der Laterne beträgt rund 1.200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug sowie zum Unfall selbst nehmen die Ermittler unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell