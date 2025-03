Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebe am Werk

Von einem Firmengelände in der Mariataler Straße wurden am Donnerstagmittag mehrere Gitterboxen gestohlen. Der Täter fuhr mit einem Lastwagen vor und lud mehrere der Gitterboxen auf. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise zum Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten/Baienfurt

Einbrecher suchen erneut Firma heim

In eine Firma in der Josef-Bayer-Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut eingebrochen worden. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere und entwendeten unter anderem Metallbohrköpfe. Ersten Erkenntnissen der Ermittler stellten die Täter ihr Fahrzeug in der Nähe der L 314 bei einem Betonwerk ab. Bereits in der Nacht von 10. auf 11.3. wurde in dieselbe Firma eingebrochen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5989479). Darüber hinaus prüft die Polizei einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Firma in Baienfurt in der Baindter Straße in der Nacht von 20. auf 21.3 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5996167). Ein Mitarbeiter nahm am gestrigen späten Donnerstagabend eine verdächtige Person auf dem Gelände wahr. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb jedoch ohne Erfolg. Bislang beziffern die Ermittler den Wert des Diebesguts aus den drei Einbrüchen auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise auf das von den Tätern genutzte Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Wohnmobile aufgebrochen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Donnerstagmittag zwei Wohnmobile aufgebrochen, die auf einem Flurstück in der Stahlstraße abgestellt waren. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen, durchtrennten die Unbekannten den Zaun. Im Anschluss hebelten sie an den Reisemobilen jeweils ein Fenster auf und entwendeten daraus die Fernsehgeräte. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Wangen

Fahrräder beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Montag und Mittwoch mehrere Fahrräder vor den Fachkliniken "Am Vogelherd" beschädigt. Der Täter demolierte an mehreren Rädern die Beleuchtungseinrichtung oder das Schutzblech. An anderen wurde die Luft abgelassen. Insgesamt waren mindestens sechs Räder betroffen. Das ermittelnde Polizeirevier Wangen bittet Personen, deren Räder ebenfalls vor dem Klinikum beschädigt worden sind oder die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch

Polizei stoppt nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuglenker

Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am Donnerstag zwei Fahrzeuglenker im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Am helllichten Vormittag gegen 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 44-jährigen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellte dabei deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins des 44-Jährigen folgten. Kurz nach 21.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 34-jähriger Klein-Lkw-Fahrer auf, der in unsicherer Fahrweise und leichten Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizisten stoppten den 34-Jährigen und nahmen aus dem Fahrzeuginnern deutlichen Cannabis-Geruch wahr. Der 34-Jährige zeigte darüber hinaus deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Als die Beamten den Mann aufforderten, aus dem Wagen auszusteigen, verlor dieser das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 34-Jährigen, der bei dem Sturz Gesichtsverletzungen erlitt. Auch er musste im Krankenhaus Blut abgeben. Beide Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

