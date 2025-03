PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe suchen Baustelle auf +++ Mauer verunstaltet +++ Kind läuft auf Fahrbahn und wird angefahren +++ Bagger beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

1. Diebe suchen Baustelle auf, Geisenheim, Winkeler Straße, Samstag, 15.03.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 06:15 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben Diebe eine größere Baustelle in Geisenheim aufgesucht und dort mehrere Gegenstände mitgehen lassen. Zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 06:15 Uhr am Montag betraten die Täter das Baustellengelände in der Winkeler Straße und entwendeten von dieser dutzende Gegenstände, darunter Kabel und Werkzeug. Mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro suchten sie anschließend das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Mauer verunstaltet, Oestrich-Winkel, Schnitterweg, Sonntag, 16.03.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 11:00 Uhr

(fh)Farbschmierer haben zwischen Sonntag und Montag eine Mauer in Oestrich-Winkel verunstaltet. Am Sonntag gegen 11:00 Uhr stellten Anwohner aus dem Schnitterweg fest, dass Unbekannte im Zeitraum seit 17:00 Uhr am Vortag die zu ihrem Grundstück zugehörige Mauer mit diversen Graffiti verunstaltet hatten. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Kind läuft auf Fahrbahn und wird angefahren, Taunusstein-Hahn, Wiesbadener Straße, Montag, 17.03.2025, 07:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ist ein Kind in Taunusstein-Hahn beim plötzlichen Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 65-jähriger Taunussteiner mit seinem VW T-Cross gegen 07:00 Uhr die Wiesbadener Straße vom "ZOB" kommend in Richtung Wiesbaden. In Höhe einer dortigen Tankstelle soll ein 12-jähriger Junge plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen sein. Trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden und kollidierte mit dem Jungen. Dieser verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

4. Bagger beschädigt Pkw - Zeuge gesucht, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Freitag, 14.03.2025, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag hat ein Bagger in Kiedrich ein Fahrzeug beschädigt und ist davongefahren. Die Polizei sucht nun einen Zeugen, der den Unfall beobachtet haben soll. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr parkte eine Kiedricherin ihren weißen Toyota Aygo auf einem Parkplatz in der Sonnenlandstraße gegenüber eines Supermarktes. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung auf der Motorhaube fest und wurde dann von einem Zeugen angesprochen, der angab, soeben beobachtet zu haben, wie ein Bagger den Schaden verursacht habe. Dieser sei anschließend davongefahren.

Leider liegen von dem Zeugen keine Personalien vor. Die Polizei in Eltville sucht unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 nun diese Person sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls.

