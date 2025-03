LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Mittwochabend einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in Schmalkalden. An seinem Elektrokleinstfahrzeug war ein Versicherungskennzeichen von 2024 angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. ...

