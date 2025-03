LPI-SHL: Unter Rauschmitteleinfluss

Langenfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit vom 17.02.2025 bis 21.02.2025 einen Metallpfeiler auf einem Firmengelände in der Straße "Am Langen Streif" in Langenfeld. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0063912/2025 bei der Polizeiinspektion Bad ...

mehr