PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frontscheibe beschädigt +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Sporthalle +++ BMW nach Zusammenstoß gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Frontscheibe beschädigt,

Idstein-Wörsdorf, Auf der Roterd, Montag, 10.03.2025, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf wurde im Laufe des Montags ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr parkte ein schwarzer Volvo V60 in der Straße "Auf der Roterd". In dieser Zeitspanne näherte sich eine unbekannte Person dem Pkw und warf oder schlug mit einem Gegenstand dessen Frontscheibe ein. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Anschließend türmte die oder der Unbekannte vom Tatort.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Parkplatz von Sporthalle, Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Mittwoch, 12.03.2025, 08:30 Uhr bis 09:55 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz der Neuhofer Turnhalle eine Unfallflucht. Die Polizei sucht nun ein mutmaßlich blaues Fahrzeug und dessen verantwortliche Person. Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:55 Uhr stieß die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher auf dem Parkplatz der Halle gegen die Fahrerseite eines schwarzen VW Touran und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Da sich an dem beschädigten VW blaue Farbe befand, sucht die Polizei nun gezielt nach einem blauen Kraftfahrzeug.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. BMW nach Zusammenstoß gesucht,

Niedernhausen, Limburger Straße, Mittwoch, 12.03.2025, 15:45 Uhr

(fh)In Niedernhausen flüchtete eine unbekannte Person am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoß vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher um 15:45 Uhr mit einem BMW älteren Baujahres die Limburger Straße in Richtung Niedernhausen und touchierte in Höhe der Limburger Straße 36 einen am Fahrbahnrand geparkten roten Seat Ibiza. Dabei wurden der linke Außenspiegel des Seat und der rechte Außenspiegel des unbekannten BMW beschädigt. Die verantwortliche Person stieg daraufhin aus, sammelte die eigene beschädigte Spiegelkappe ein, drückte die beschädigte Kappe des Seat wieder an den Spiegel und fuhr davon. Weitere Hinweise zur gesuchten Person liegen nicht vor, daher bittet die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell