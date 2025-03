PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erfolgreicher Wechselfallenbetrug +++ Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Schwalbach (ots)

1. Erfolgreicher Wechselfallenbetrug,

Oestrich-Winkel, Kerbeplatz, Dienstag, 11.03.2025, 14:50 Uhr

(dme)Zu einem erfolgreichen Wechselfallenschwindel kam es am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt am Kerbeplatz in Oestrich-Winkel. Ein unbekannter Täter habe die Kassiererin gegen 14:50 Uhr gebeten, ihm Geld zu wechseln. Die Mitarbeiterin kam der Bitte daraufhin nach. Als der Mann nach dem Geldwechseln noch Zigaretten kaufen wollte und die Kassiererin hierdurch ablenkte, habe er den unbeobachteten Moment genutzt, das Geldbündel durcheinander gebracht und dabei Bargeld im dreistelligen Bereich an sich genommen. Bevor die Tat auffiel, hatte sich der Täter bereits wieder aus dem Supermarkt entfernt. Der Mann sei Ende 20 und habe ein südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und trage einen Dreitagebart. Außerdem habe er nur gebrochen Deutsch gesprochen. Bekleidet gewesen sei er mit einer roten Stoffjacke der Marke "Gucci". Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss, Eltville am Rhein, Martinsthal, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 12.03.2025, 22:50 Uhr

(dme)Eine Streife der Polizeistation Eltville zog am Mittwochabend in Eltville-Martinsthal einen Autofahrer aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Streife wurde gegen 22:50 Uhr in der Schiersteiner Straße auf einen Nissan Micra aufmerksam und entschloss sich, den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Im Zuge dessen konnten beim 34-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Der 34-Jährige Mann aus Bad Schwalbach wurde daraufhin auf eine Polizeistation gebracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss konnte er, ohne sein Fahrzeug, den Heimweg antreten. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

