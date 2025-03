PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Taschendiebe in die Flucht geschlagen +++ Lkw-Anhänger mit Graffiti besprüht

Bad Schwalbach (ots)

1. Taschendiebe in die Flucht geschlagen, Taunusstein-Wehen, Mainzer Allee, Dienstag, 11.03.2025, 11:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag versuchte ein Diebespärchen in Taunusstein-Wehen eine Seniorin zu bestehlen. Durch ihr beherztes Eingreifen konnte sie dies verhindern. Den Angaben der 79-jährigen Taunussteinerin zufolge sei sie zunächst in einer Bankfiliale in der Mainzer Allee von den beiden beobachtet und anschließend vor dem Gebäude angesprochen worden. Einer der beiden habe sie dort nach dem Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus befragt. Dies sollte jedoch nur der Ablenkung dienen, denn die weibliche Täterin griff während der Unterhaltung in die Handtasche der Rentnerin und versuchte ihr Portemonnaie zu stehlen. Die 79-Jährige durschaute jedoch die List, rief lautstark um Hilfe und schlug das Duo so ohne Diebesgut in die Flucht.

Beide Personen sollen schlank, etwa 30 Jahre alt gewesen sein, einen dunklen Teint gehabt haben und eine FFP-2 Maske getragen haben. Der Mann trug eine Sonnenbrille und hatte kurze, dunkle Haare, seine Komplizin lange dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach dieser Straftat zum Nachteil älterer Menschen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Lkw-Anhänger mit Graffiti besprüht,

Taunusstein-Orlen, Bundesstraße 417, (Sportplatz), Montag, 10.03.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen besprühten Unbekannte in Taunusstein-Orlen einen geparkten Anhänger mit Graffiti. Am Dienstagmorgen stellte ein Verantwortlicher des Lkw-Anhängers der Marke "Krone" diesen auf dem Sportplatzparkplatz nahe der B 417 mit der angebrachten Schmiererei fest und informierte die Polizei. Diese fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

