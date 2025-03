PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Schiedsrichter bei Fußballspiel angegriffen +++ Unbefugt Bagger in Betrieb genommen +++ Auto aufgebrochen +++ Gartenhütte aufgehebelt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Schiedsrichter bei Fußballspiel angegriffen, Eltville, Wiesweg, Sonntag, 09.03.2025, 12:00 Uhr

(dme)Sonntagmittag kam es im Zuge eines Fußballspiels zwischen Eltville und Zeilsheim zu einem Angriff auf den verantwortlichen Schiedsrichter seitens mehrerer der Gastmannschaft zuzuordnender Personen. Gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es im Rahmen eines Fußballspiels der männlichen D-Jugend auf dem Sportplatz in Eltville zu einer Auseinandersetzung auf dem Spielfeld gekommen wäre, bei der der Schiedsrichter von insgesamt drei Personen angegriffen worden sei. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die mutmaßlichen Täter bereits nicht mehr vor Ort. Nach Angaben der vor Ort befindlichen Personen verwies der 42-jährige Schiedsrichter einen Spieler der Gastmannschaft kurz vor Spielende mit einer Zeitstrafe des Feldes. Daraufhin sollen drei männliche Personen, welche ebenfalls der Gastmannschaft zuzuordnen waren, das Feld betreten und den Schiedsrichter mit Stößen und Schlägen angegriffen haben. Hierbei soll auch eine Schiedsrichter-Assistentenfahne als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein. Nachdem die Parteien von anderen Zuschauern getrennt wurden, habe einer der Täter noch gegen die Gebäudetür des Kabinentraktes getreten und diese hierbei beschädigt. Zwei Tatverdächtige konnten bislang ermittelt werden. Die Ermittlungen zur Identität des dritten Mannes dauern an. Der Schiedsrichter wurde bei dem Angriff leicht verletzt und benötigte keine sofortige medizinische Behandlung. An der Gebäudetür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0 entgegen.

2. Unbefugt Bagger in Betrieb genommen,

Waldems, OT Steinfischbach, Am Alten Sportplatz, Donnerstag, 06.03.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 07.03.2025, 12:15 Uhr

(dme)Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstagabend bis Freitagmittag setzten Unbekannte im Waldemser Ortsteil Steinfischbach in der Straße "Am Alten Sportplatz" einen auf einem Betriebsgelände abgestellten Bagger in Betrieb, beschädigten mit dem Kranarm ein Metalltor und entwendeten schließlich den Schlüssel der Arbeitsmaschine. Zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr und Freitagmittag, 12:15 Uhr wurde das frei zugängliche Betriebsgelände von unbekannten Tätern betreten. Hier wurde der Bagger in Betrieb genommen und dessen Kranarm bewegt. Dieser wurde daraufhin gegen ein nahegelegenes Metalltor geschwungen, welches hierdurch massiv beschädigt wurde. Anschließend entwendeten die Täter den Fahrzeugschlüssel und entkamen unerkannt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. An dem Metalltor entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0.

3. Auto aufgebrochen,

Eltville, Kiliansring, Donnerstag, 06.03.2025 - Freitag, 07.03.2025, 08:00 Uhr

(dme)Auf einem Parkplatz im Kiliansring in Eltville wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem dort abgestellten VW Polo eine Scheibe eingeschlagen, das darin befindliche Autoradio entwendet und das Auto rundherum zerkratzt. Von einem Passanten wurde der beschädigte VW Polo am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr festgestellt. Er informierte daraufhin die Polizeistation Eltville. Eine Streife begutachtete die Beschädigungen und stellte neben einer eingeschlagenen Seitenscheibe und offenbar mutwillig verursachten Kratzern im Lack auch das Fehlen des Autoradios fest. Die daraufhin benachrichtigte Halterin des Wagens gab an, das Fahrzeug am Vorabend in tadellosem Zustand dort geparkt zu haben. Die Polizeistation Eltville ermittelt in dem Fall und erbittet Hinweise auf den oder die Täter unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0.

4. Gartenhütte aufgehebelt,

Geisenheim, L3454 / L3272, Freitag, 07.03.2025, 12:00 Uhr - Samstag, 08.03.2025, 11:00 Uhr

(dme)Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr und Samstagvormittag, 11:00 Uhr eine im Wald zwischen Stephanshausen und Presberg befindliche Gartenhütte auf und drangen in das Innere ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 entgegen.

