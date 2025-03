PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bundesstraße 260, Heidenrod-Egenroth, Samstag, 08.03.2025, 17:19 Uhr

(br)Am Samstagnachmittag kam es auf der B260 um 17:19 Uhr an der Einmündung zur Landesstraße 3031 zu seinem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Der 33-Jährige Mercedesfahrer befuhr die Landesstraße 3031 aus Richtung Laufenselden in Richtung Zorn. Der 16-Jährige Motorradfahrer befuhr die B260 aus Holzhausen a.d.H. kommend in Richtung Bad Schwalbach. Der 33-Jährige übersah den Motorradfahrer und bog in die B260 ein, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

