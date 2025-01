Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 31.01.2025: Zeugenaufruf nach Raub in Salzgitter- Bad

Salzgitter (ots)

Am 27.01. gegen 18:20 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann in der Vorsalzer Straße in Salzgitter-Bad von zwei bislang unbekannten Männern zunächst beleidigt und angepöbelt. Daraus ergab sich eine Auseinandersetzung in deren Verlauf dem 23-Jährigen eine Jacke und ein Rucksack geraubt worden seien. Anschließend seien die Unbekannten zu Fuß in Richtung des Marktplatzes geflüchtet.

Die Unbekannten können vom Opfer wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- 180 cm bis 185 cm groß - kurze Haare - schwarze Hose / schwarze Jacke

Person 2:

- circa 170 cm groß - Schnauzbart - schwarze Hose / schwarze Jacke

Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter, 05341 1897-0, entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell