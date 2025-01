Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.01.2025: Busfahrer gefährdet Gegenverkehr bei Wendeburg

Zwischen Wendeburg und Sophiental überholte ein Busfahrer einen langsameren Trecker, trotz Gegenverkehr. Am 13.01.2025 kam es gegen 16:30 Uhr auf der L321 zwischen Wendeburg und Sophiental zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Linienbus überholte einen langsam vor ihm fahrenden Trecker und beachtete dabei ein entgegenkommendes Auto nicht. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses, wahrscheinlich hellen, Wagens musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein Zeuge meldete diesen Sachverhalt der Polizei in Edemissen, der Busfahrer konnte bereits ermittelt werden. Dennoch sucht die Polizei sowohl nach dem Fahrer des Treckers als Zeugen, als auch nach dem Fahrer oder der Fahrerin des hellen PKW, als Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung. Hinweise bitte an die Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0.

