PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Baumaschinen gestohlen +++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eltville, Am Hanach, Montag, 10.03.2025, 16.15 Uhr bis 19.45 Uhr

(bä)Einbrecher sind am Montagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eltville eingebrochen. Die bisher nicht bekannten Täter haben in der Zeit von 16.15 Uhr bis 19.45 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hanach" aufgehebelt. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und stahlen Wertgegenstände. Danach verließen sie wieder die Wohnung und liefen in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 in Verbindung.

2. Baumaschinen von Baustelle gestohlen, Geisenheim, Am Brennofen, Samstag, 08.03.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 10.03.2025, 07:00 Uhr

(bä)Am vergangenen Wochenende haben Diebe Baumaschinen von einer Baustelle in Geisenheim gestohlen. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr haben Unbekannte in der Straße "Am Brennofen" eine Baustelle betreten und zwei Baumaschinen mit einem Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zum Abtransport haben die Täter höchstwahrscheinlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder können Hinweise in diesem Zusammenhang geben, kontaktieren Sie bitte die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0.

3. Bei Verkehrsunfall leicht verletzt,

Bundesstraße 275, Gemarkung Idstein, Montag, 10.03.2025, 15:00 Uhr

(bä)Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 275 in der Gemarkung Idstein-Eschenhahn. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 49-jährige Fahrerin eines Nissan gegen 15:00 Uhr in einer langgezogenen Kurve aus Taunusstein kommend in Fahrtrichtung Idstein einer vorausfahrenden 67-jährigen Toyota-Fahrerin aufgefahren. Dadurch kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab. Der Nissan wurde von einem Weidezaun links neben der Fahrbahn aufgehalten. Der Toyota rutschte wieder auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Beide Fahrerinnen sowie die weiteren Insassen des Nissan haben sich beim Unfallgeschehen leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Nissan als auch der Toyota waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell