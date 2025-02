Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Max-Planck-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten an der Max-Planck-Straße in Buldern am Freitag (28.02.25), in eine Wohnung einzubrechen. Gegen 4 Uhr manipulierte der Täter am auf Kipp stehenden Fenster. Ein Schrei der Bewohnerin schlug ihn letztlich in die Flucht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

