Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bahnhofstraße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Betrunken war am Donnerstag (27.02.25) ein 55-jähriger Autofahrer aus Billerbeck. Gegen 16.40 Uhr prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum an der Bahnhofstraße. Dabei blieb der Mann unverletzt, am Auto entstand lediglich geringer Sachschaden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit über 1,4 Promille positiv. Der 55-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

