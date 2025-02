Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

An einer Kreuzung im Dernekamp sind am Mittwoch (26.02.25) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Dülmener den Dernekämper Höhenweg. In seinem Auto saßen zwei weitere Personen aus Dülmen. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einer 59-jährigen Autofahrerin aus Dülmen, die in Richtung Lüdinghauser Straße unterwegs war. Während der 62-Jährige die medizinische Betreuung ablehnte, kamen seine Mitfahrer sowie die Autofahrerin aus Dülmen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und beseitigte auslaufende Betriebsmittel.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell