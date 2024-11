Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Streufahrzeug gerät auf Gegenfahrbahn

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall auf der B465 bei Ehingen. Eine Fahrerin wurde leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Streufahrzeug auf der B465 von Altsteußlingen in Richtung Ehingen. Laut Angaben von Zeugen geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen entgegenkommenden Mercedes. Dadurch drehte sich der Mercedes um die eigene Achse und kam in Straßengraben zum Stehen. Die 24-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

