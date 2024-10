Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am 16.10.2024 gegen ca. 09:20 Uhr ereignete sich in der Wellesweilerstraße in Bexbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. So wurde hier an einem geparkten, roten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren, wobei sich der Unfallverursacher anschließend widerrechtlich von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

