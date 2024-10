Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am 13.10.2024, um ca. 19:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Blieskasteler Straße in Blickweiler. Hierbei kollidierte ein Pkw (vermutlich ein Dacia Lodgy) mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo. Hierbei wurde der Außenspiegel des Twingo beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell