Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (26.02.25) in den K+K an der Oberstraße in Südkirchen eingebrochen. Gegen 1.25 Uhr ging ein Alarm los. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell