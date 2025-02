POL-COE: Coesfeld, Bahnhof/ Unbekannter beleidigt Jugendliche

Coesfeld (ots) - Schwer verletzt wurde am Dienstag (25.02.25) ein 55-jähriger Billerbecker. Gegen 8.15 Uhr befuhr er auf einem E-Scooter den Gehweg an der Straße Baumgarten. Er verlor auf der feuchten Fahrbahn den Halt und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam der Mann in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

