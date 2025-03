PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei überwacht den Straßenverkehr +++ Werkzeug aus Bauwagen entwendet +++ Winde von Fahrzeuganhänger gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizei überwacht den Straßenverkehr, Rheingau-Taunus-Kreis, Montag, 10.06.2025 bis Sonntag, 16.06.2025

(fh)In der zurückliegenden Woche hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis an mehreren Tagen Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei auf die Sicherheit im Straßenverkehr geachtet. Aufgrund der Roadpol-Aktionswoche "Seatbelt" war die Zielrichtung der Kontrollen insbesondere Verstöße gegen die Gurtpflicht.

In nahezu allen Städten und Gemeinden führten die Beamtinnen und Beamte, auch mit der Unterstützung des Ordnungsamts Taunusstein, sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen von Autofahrerinnen und Autofahrern durch. Über die Woche verteilt wurden 298 Fahrzeuge samt Insassen kontrolliert. 44 Menschen hatten dabei ihren Gurt nicht oder nicht richtig angelegt. Weitere 13 Fahrerinnen und Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Natürlich achteten die Einsatzkräfte auch auf die Fahrtüchtigkeit der Kontrollierten. Eine Frau erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da sie in ihrer Tasche Drogen mit sich führte. Erfreulicherweise konnten keine verbotenen Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen festgestellt werden. Auch in Zukunft wird die Polizeidirektion Rheingau Taunus regelmäßig Verkehrskontrollen durchführen.

2. Werkzeug aus Bauwagen entwendet,

Geisenheim, Nahe Kreisstraße 630, Mittwoch, 12.03.2025, 15:30 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 07:20 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Werkzeugdiebe in Geisenheim zugeschlagen. Zwischen Mittwoch und Sonntag betraten die Diebe ein Baustellengelände nahe der Kreisstraße 630 und brachen dort einen Bauwagen auf, aus welchem sie mehrere Werkzeugkoffer samt Inhalt im Wert von 2.000 Euro entwendeten. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie unerkannt.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 Hinweise entgegen.

3. Winde von Fahrzeuganhänger gestohlen, Heidenrod-Kemel, Feldbergstraße, Festgestellt: Donnerstag, 13.03.2025, 17:00 Uhr

(fh)In der letzten Woche stahlen Unbekannte in Heidenrod-Kemel die mechanische Winde eines geparkten Fahrzeuganhängers. Am Donnerstag stellte die Besitzerin des Anhängers der Marke "Ansemms" in der Feldbergstraße fest, dass Unbekannte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt eines der Anbauteile in Form der Seilwinde abmontiert und entwendet hatten. Vom Dieb fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell