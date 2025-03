PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher festgenommen +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Auf Diebestour gestellt +++ Sachbeschädigung im Bahnhof +++ Garage ausgebrannt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Gemarkung 65510 Idstein, Wertstoffhof an der L3023, Sonntag, 16.03.2025, 01:30 Uhr

(pr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es Polizeibeamten der Polizeistation in Idstein drei Einbrecher kurz nach ihrer Tatausführung in der Nähe des Tatortes festzunehmen. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 17-Jährige und einen 18-Jährigen aus den Landkreisen Main-Taunus und Offenbach.

Die Täter überstiegen zuvor den Zaun des außerhalb von Idstein liegenden Wertstoffhofes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie sodann das Objekt nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen sie das Gelände samt Diebesgut und begaben sich zu ihrem Fluchtfahrzeug - einem blauen Renault Clio. In diesem sitzend, wurden die Täter in Tatortnähe auf einem Wanderparkplatz durch die Streife der Polizei Idstein angetroffen und festgenommen.

Alle drei Täter wurden festgenommen, auf die Polizeistation Idstein verbracht und nach Beendigung entsprechender Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

2. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, 65375 Oestrich-Winkel Oestrich, Lindenstraße Freitag, 14.03.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr

(Sto) Trickbetrüger gaben sich als Zivilpolizisten aus und erbeuteten am Freitagabend eine hohe vierstellige Summe Bargeld bei einer 86-Jährigen.

Tagsüber meldeten sich die falschen Polizisten telefonisch bei der Dame und gaben an, sie habe kurz zuvor bei einem Lebensmittelgeschäft mit Falschgeld bezahlt. Um weiteres Falschgeld in Empfang zu nehmen, würden Polizeibeamte vorbeikommen. Noch am selben Tag erschienen zwei angebliche Zivilpolizisten bei der Dame und erhielten unter Vorzeigen eines gefälschten Dienstausweises eine hohe vierstellige Summe Bargeld. Im Anschluss flüchtete das Duo. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum in der Lindenstraße in Oestrich-Winkel Oestrich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345-0 zu melden.

3. Auf Diebestour gestellt,

65232 Taunusstein, Gottfried-Keller-Straße sowie Kleiststraße, Freitag, 14.03.2025, 16:30 Uhr

(Sto) Am Freitagnachmittag ist ein Ladendieb auf seiner Diebestour gestellt worden.

Demnach meldete sich gegen 16:30 Uhr die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Gottfried-Keller-Straße in Taunusstein und gab an, dass man einen Dieb auf frischer Tat gestellt habe. Die Polizei konnte den Täter in der Folge als einen 29-jährigen Mann mit Wohnsitz in Taunusstein identifizieren. Im Markt hatte er zuvor diverse Lebensmittel entwendet. Zudem konnten die Beamten bei ihm weitere Gegenstände auffinden, die auf einen zweiten Diebstahl hindeuteten. In einem Geschäft in der Kleiststraße in Taunusstein konnten eben diese Gegenstände als gestohlen zugeordnet und zurückgebracht werden.

Der 29-Jährige muss sich nun in zwei Strafverfahren wegen Diebstahl verantworten.

4. Sachbeschädigung in Bahnhofsgebäude,

65385 Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Freitag, 14.03.2025, 15:45 Uhr

(ES) Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde die Tür, welche von der Bahnhofshalle zu der Gleisanlage führt, mutwillig beschädigt.

Ein Mitarbeiter am Schalter des Bahnhofs nahm die Tat akustisch wahr und beobachtete direkt im Anschluss die Flucht einer männlichen Person aus dem Bahnhofsgebäude. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 Euro. Trotz detaillierter Beschreibung des Täters, konnte dieser bislang nicht ermittelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, graues Oberteil mit hellblauer Weste und graue Jogginghose

Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer: (06722) 9112-0 zu wenden.

5. Garage vollständig ausgebrannt,

Bad Schwalbach-Ramschied, Hollerbergstraße, Freitag, 14.03.2025, 11:25 Uhr

(br)Am Freitagmittag um 11:25 Uhr brannte eine Garage in Bad-Schwalbach Ramschied vollständig ab.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich die gemauerte Garage bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude mit mehreren Parteien konnte durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen der Feuerwehr verhindert werden. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor bereits selbstständig in Sicherheit gebracht, sie wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Schwalbach, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bad Schwalbach.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

