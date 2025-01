Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Umgekippter Sattelzug blockiert BAB 4

Schleifreisen, Erfurt, Weimar, Nohra, Bad Berka, BAB 4 (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Nohra und Erfurt-Vieselbach in Fahrtrichtung Frankfurt/M. ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Sattelzugs leicht verletzt wurde und es folgend zu erheblichen Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs kam. Gegen 15:18 Uhr kam der 56jähriger ukrainischer Fahrer aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kippte nach dem Gegenlenken auf der Autobahn mit dem Sattelzug um. Dieser rutschte danach noch einige Meter über die Fahrbahn, bevor die Zugmaschine mit der Mittelleitplanke kollidierte und der Auflieger die Fahrstreifen blockierte. Die Zugmaschine stellte sich nach der Kollision aufrecht und ragte in die Richtungsfahrbahn Dresden hinein. Betriebsstoffe und auslaufender Diesel traten auf die Fahrbahn aus. Bei dem Unfall erlitt der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung im naheliegenden Klinikum konnte er wieder entlassen werden. Ein nachfolgender 57jähriger Verkehrsteilnehmer konnte auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erlitt dadurch leichte Beschädigungen an seinem Mercedes Vito. Glücklicherweise wurden weitere Fahrzeugführer nicht geschädigt. Die BAB 4 musste in Fahrtrichtung Frankfurt/M. voll gesperrt werden. Es erfolgte eine Ableitung durch die Autobahnmeisterei Erfurt an der Anschlussstelle Nohra. Danach konnten die im Rückstau befindlichen Verkehrsteilnehmer nach hinten abgeleitet werden. Durch starkes Verkehrsaufkommen im Feierabendverkehr kam es zum Rückstau über die Anschlussstelle Weimar hinaus. Auf der Richtungsfahrbahn Dresden mussten auf Höhe der Unfallstelle die linke und mittlere Spur gesperrt werden, weil die Zugmaschine die Mittelleitplanke in den dortigen linken Fahrstreifen verschoben hatte. Hier kam es auch zu Staubildungen über die Anschlussstelle Erfurt Ost hinaus. Neben Kräften der Autobahnpolizei waren der Rettungsdienst und Kameraden der Feuerwehren Nohra und Bad Berka im Einsatz. Insgesamt entstanden Sachschäden am mit Glas beladenem Sattelzug, dem beteiligten Mercedes und den Einrichtungen der Autobahn in Höhe von ca. 150.000 Euro. Nach der aufwendigen Bergung des Sattelzuges wurde zuerst die Richtungsfahrbahn Dresden gereinigt und die Mittelleitplanke gesichert. Danach konnte die Richtungsfahrbahn Frankfurt/M. gereinigt werden. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt/M. konnte nach knapp über neun Stunden aufgehoben werden, die Fahrstreifenverengung in Fahrtrichtung Dresden war für etwa siebeneinhalb Stunden erforderlich. An der Unfallstelle wurde ein Verkehrstrichter mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h eingerichtet, bis alle notwendigen Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. (digei)

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell