Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: enorme technische Mängel sorgen für die Unterbindung der Weiterfahrt

Zella-Mehlis (ots)

Gestern Nachmittag meldete eine wachsame Mitarbeiterin der Warenannahme eines Möbelmarktes in Zella-Mehlis einen LKW, welcher sich bei der Anlieferung von Möbeln in einem augenscheinlich technisch miserablen Zustand befand. Da sie sich über den Zustand des Fahrzeuges unsicher war, informierte sie die Polizei. Daraufhin wurden Beamte der Kontrollgruppe der Autobahnpolizeistation Süd zur Überprüfung des Lasters hinzugerufen. Den Polizisten fielen sofort Schäden an allen Reifen, augenscheinlich funktionslose Bremsen und ausgeschlagene Verbindungen von Zugmaschine und Anhänger auf. Daraufhin wurde der Laster einer technischen Prüfstelle vorgestellt und gründlich untersucht. Das Ende vom Lied: Aufgrund der zahlreichen technischen Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Laster muss nun mit einem Tieflader abgeholt und abtransportiert werden. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 350,00 Euro leisten. Den Halter des Lasters erwartet ebenfalls ein saftiges Bußgeld in Höhe von knapp 600 Euro.

