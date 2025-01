Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A4 nach Kollision bei Bucha voll gesperrt

Am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Thüringen durch die Rettungsleitstelle gemeldet, dass es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Bucha und Magdala zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw gekommen ist. Zwei Personen sollen verletzt sein. Mehrere Funkstreifenwagen, der Rettungsdienst und die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die A4 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für eine Stunde voll gesperrt werden. Der Stau erstreckte sich auf insgesamt 8 Kilometer Länge. Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi war auf einen davor fahrenden VW Transporter aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Transporter gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Der 24-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt, dessen 23-jähriger Beifahrer nach erster Einschätzung schwer. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfallverursacher wurde mittels Drogenvortest der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln begründet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach erster Einschätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 45000 Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell