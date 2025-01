Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A 4 Höhe Eisenach: Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen nach schwerem Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Aktuell sind beide Richtungsfahrbahnen der A4 Höhe der Anschlussstelle Eisenach-West gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 56-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Suzuki an der Anschlussstelle Eisenach-West in Richtung Frankfurt/Main auf die Autobahn auf. Hier verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der linken Betongleitwand. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Skoda konnte nicht ausweichen und fuhr auf das Fahrzeug der Suzukifahrerin. Durch den Aufprall wurde diese aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle auf Grund der schweren Verletzungen. Die Unfallstelle erstreckte sich über beide Fahrstreifen, so dass die Richtungsfahrbahn Dresden ebenfalls voll gesperrt werden musste. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu enormen Stauerscheinungen. Der Verkehr wird aktuell in beiden Richtungen an der Anschlussstelle Eisenach-West abgeleitet. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Neben der Autobahnpolizei Thüringen waren noch weitere Kräfte der Landespolizei, ein Polizeihubschrauber, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Weiterhin wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden.

