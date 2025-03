Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fassade eines Hotels bei Brand beschädigt

Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung hat das Kriminalkommissariat Ravensburg eingeleitet, nachdem am frühen Freitagmorgen kurz nach 1 Uhr mehrere Mülltonnen vor einem Hotel in der Eisenbahnstraße in Flammen aufgegangen sind. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei Fenster sowie die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand und musste die Außenfassade öffnen, um an Glutnester zu gelangen. Aufgrund des Brandmeldealarms verließ ein Großteil der knapp 100 Hotelgäste vorsorglich ihre Zimmer. Die Wehrleute lüfteten das Gebäude, sodass die Gäste in die Räumlichkeiten zurückkehren konnten. Ersten Schätzungen zufolge entstand an der Fassade ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Kriminalbeamten schließen nicht aus, dass die Mülltonnen mutwillig in Brand gesteckt wurden. Die Ermittler nehmen Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Hotels vor Brandausbruch unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Motorradfahrer übersehen - glücklicherweise nur leicht verletzt

Einen Motorradfahrer, der auf der B 32 zwischen Knollengraben und Gullen unterwegs war, hat am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein 33-jähriger Ford-Transit-Fahrer übersehen und zum Glück nur leicht verletzt. Der 33-Jährige wollte aus Richtung Menisreute nach links auf die B 32 in Richtung Ravensburg abbiegen und erfasste dabei den 21-Jährigen, der in der Folge von seiner Maschine geworfen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der Yamaha-Fahrer lediglich oberflächliche Schürfwunden zu. Seine Maschine, an der Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Transporter fiel hingegen gering aus.

Grünkraut

Pfandflaschen vor Lager eines Getränkehandels gestohlen

Über fünf Dutzend Kisten mit Pfandflaschen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor dem Lager eines örtlichen Getränkehandels gestohlen. Die Kisten waren dort im Zuge von An- und Ablieferungen abgestellt, was sich Langfinger offenbar zu Nutze machten. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Baienfurt

Einbruch in Firma

In ein Firmengebäude in der Baindter Straße haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Metallrohlinge im Wert mehrerer tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt haben. Personen, die zwischen 19 und 5.30 Uhr Verdächtiges im Umfeld des Gebäudes beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Streit endet mit Kopfstoß - Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer sind am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Bleichestraße in einen handgreiflichen Streit geraten. Im Rahmen des zunächst verbalen Streits beleidigte und bedrohte ein 22-Jähriger seinen 44 Jahre alten Kontrahenten. Als der 22-Jährige in einen Linienbus stieg, wollte der Ältere den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dieser versetzte dem 44-Jährigen jedoch einen Kopfstoß und fuhr in der Folge mit dem Omnibus weg. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf den lauten Streit aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Altshausen

Fett entzündet sich beim Anbraten - Feuerwehr im Einsatz

Fett hat sich am Donnerstagmittag beim Anbraten in einer Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße entzündet und zu einem Brand geführt. Die Flammen schlugen nach dem Entzünden auf den Dunstabzug sowie in der Folge auf den Dachstuhl über, weshalb die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten unter anderem eine Drehleiter im Einsatz hatte. Ein Vollbrand des Dachstuhls und des Gebäudes konnte durch das schnelle Eingreifen der Wehrleute verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Gegen den Bewohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Wangen

Mann beleidigt Amtsträgerin

Eine städtische Vollzugsbeamtin ist am Mittwochnachmittag auf dem Marktplatz von einem 62-Jährigen beleidigt worden. Die uniformierte Frau kontrollierte gegen 14.30 Uhr eine Straßenmusikantin, die keine Genehmigung vorweisen konnte. Der 62-jährige Unbeteiligte ging von hinten auf die 57-Jährige zu, beleidigte sie und zweifelte an der Rechtmäßigkeit der Kontrolle. Der 62-Jährige, der sich zunächst nicht ausweisen wollte, wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Betrunkener Autofahrer hält Nickerchen

Im Grünstreifen neben der A 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg hat am Freitag kurz nach 4 Uhr ein 33 Jahre alter Autofahrer eine Schlafpause eingelegt. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg wurden auf den unüblich abgestellten Wagen aufmerksam und weckten den Fahrer auf. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen wahr, ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Autofahrer musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

Wangen/Leutkirch/Isny

Senioren werden Opfer von Trickdieben

Erneut sind am Donnerstagnachmittag mehrere Senioren Opfer von Trickdieben geworden. In allen Fällen sprach ein bislang unbekannter Mann die Opfer an und bat darum, Münzgeld zu wechseln. Als die Senioren daraufhin hilfsbereit ihre Geldbörsen öffneten, griff der Dieb in einem unbemerkten Augenblick ins Scheinfach und entwendete jeweils mehrere Geldscheine. Gegen 17.45 Uhr bestahl ein Unbekannter einen 85-Jährigen im Bereich des Viehmarkplatzes in Leutkirch. Der Täter wird als ca. 170 cm groß, schlank, mit dunklem Teint und kurzem schwarzen Haar beschrieben. Er soll einen dunkelblauen Pullover mit einem Hemd mit blauen Streifen darunter sowie eine dunkle Hose getragen haben. Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch. In Wangen wurden zwei 82 und 85 Jahre alte Männer Opfer eines Trickdiebstahls. Zunächst wurde der 82-Jährige zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr in der Gegenbaurstraße in seinem Fahrzeug angesprochen und bestohlen. Gegen 17.15 Uhr sprach mutmaßlich derselbe Täter in der Ravensburger Straße auf Höhe eines Parkautomaten den 85-Jährigen an und griff ebenso in dessen Geldbörse. Der Täter wird jeweils als 40 bis 50 Jahre alt, gut gekleidet, 170 bis 180 cm groß und mit kurzem schwarzen Haar beschrieben. Ein 83-Jähriger wurde gegen 16.30 Uhr in Isny in der Obertorstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Hier wird der Täter als 50 bis 55 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und ebenfalls gut gekleidet, mit blauem Sakko und kurzem schwarzen Haar beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Tatzusammenhang gibt. Die Ermittler bitten Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise auf den oder die Trickdiebe geben können, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden. Die Beamten warnen darüber hinaus erneut vor dieser Art des Trickdiebstahls, die in jüngster Zeit in der Region häufiger aufgetreten ist. Dabei wirken die Trickdiebe meist seriös auf Ihre Opfer und gewinnen so rasch deren Vertrauen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie darum gebeten werden, Kleingeld zu wechseln. Scheuen Sie sich nicht davor, einen Geldwechsel abzulehnen und sensibilisieren Sie Freunde und Bekannte sowie Angehörige in Bezug auf diese Diebstahlsmasche.

Wangen

Neue Erkenntnisse zum Brand auf der A 96

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein Klein-Lkw auf der A 96 zwischen Lindau und München auf Höhe Neuravensburg ausgebrannt ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5995394), gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu der Ursache des Feuers. Die Polizei geht zwischenzeitlich von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraums aus, der zur Ausbreitung des Brandes auf die Ladefläche sowie der darauf befindlichen Elektrofahrräder des Klein-Lkws führte. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist an dem Lkw, dessen Ladung und an Fahrbahnteilen im Bereich der Brandstelle ein Gesamtschaden in Höhe von rund 95.000 Euro entstanden. Der Brand hat für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung München gesorgt.

Bodnegg

Entgegenkommenden übersehen - Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der B 32 ereignet hat und zu dem der Polizeiposten Vogt Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 35-jähriger Skoda-Fahrer zwischen Amtzell und Rotheidlen auf Höhe "Landstraß" nach links in eine Haltebucht fahren und übersah dabei eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin. Um eine Kollision mit dem Skoda zu vermeiden, wich die Mercedes-Fahrerin aus, prallte dabei jedoch in das Heck eines VW, der in der Haltebucht parkte. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, die übrigen Unfallbeteiligten kamen ohne Verletzungen davon. Ebenso ohne Unfallschaden blieb der Wagen des 35-Jährigen, während am Mercedes rund 20.000 Euro und am VW rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Der Polizeiposten Vogt hat den Unfall aufgenommen und bittet zu exakten Klärung des Hergangs unbeteiligte Zeugen des Unfalls, sich noch unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Mehrere tausend Euro Schaden nach Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, einen Skoda Karoq angefahren, der in der Albrecht-Dürer-Straße abgestellt war. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren gegen den Kotflügel des Wagens und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Fahrerflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr an einem Skoda in der Lorenz-Hengler-Straße hinterlassen hat. Der Unbekannte prallte gegen die vordere rechte Fahrzeugseite des Wagens, der parallel zur Straße auf einem Stellplatz abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07524/2013 zu melden.

Bad Wurzach

Kinder ohne Sicherung befördert

Ernüchternd fiel die Bilanz von Verkehrskontrollen des Polizeipostens Bad Wurzach am Donnerstagmorgen in der Schulstraße aus. Die Beamten führten zwischen 7 und 8 Uhr eine Verkehrsüberwachung im Hinblick auf die Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen durch. Von rund 50 kontrollierten Fahrzeuglenkern hatten acht Autofahrerinnen mindestens ein Kind an Bord, das ohne jegliche Sicherung mitfuhr. Die unrühmliche Spitzenreiterin beförderte sogar vier Kinder ohne Gurt und Sitzerhöhung auf dem Rücksitz. Die meisten Kinder hatten während der Fahrt sogar bereits einen Rucksack oder Schulranzen auf. Auf die acht betroffenen Fahrerinnen kommen nun entsprechende Bußgelder und ein Punkt in Flensburg zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, dass nicht angeschnallte Personen auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten innerorts im Falle eines Verkehrsunfalls erheblich verletzt werden können. Achten Sie daher immer auf die ordnungsgemäße Sicherung ihrer Sprösslinge.

