Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Versicherungskennzeichen abgelaufen und Roller nicht gedrosselt

Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommen auf einen 17-jährigen Rollerfahrer nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag in der Storzinger Straße zu. Eine Streife des Polizeipostens Stetten am kalten Markt stoppte den Teenager mit seinem Gefährt, da das dort angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen und somit nicht mehr gültig war. Bei einer genaueren Überprüfung des Motorrollers kam zudem heraus, dass dieser nicht, wie für die Prüfbescheinigung des jungen Mannes erforderlich, gedrosselt ist. Seine Fahrt durfte der 17-Jährige nicht fortsetzen.

