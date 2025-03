Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer rastet aus - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Vor noch unklarem Hintergrund ist am Mittwochmittag ein Radfahrer in der Parkstraße ausgerastet. Der unbekannte Mann, zu dem jedoch erste Hinweise vorliegen, soll einen Autofahrer zum Anhalten genötigt und diesen fortwährend beleidigt haben. Auch als ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter des Ordnungsamts versuchte, dazwischen zu gehen, ließ sich der Aufgebrachte nicht beruhigen. Er lief nach bisherigen Erkenntnissen zurück an sein Rad, holte ein Kettenschloss hervor und schlug nach dem zwischenzeitlich ausgestiegenen Autofahrer. Anschließend flüchtete der Radler. Der 47 Jahre alte Pkw-Lenker wurde offenbar von zumindest einem Schlag am Kopf getroffen, kam aber glücklicherweise mit leichten oberflächlichen Verletzungen davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen den noch Unbekannten eingeleitet.

Ravensburg

Polizeibeamtin angefahren und leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochvormittag in der Olgastraße eine Polizeibeamtin angefahren und leicht verletzt worden. Die Beamtin war im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle als Anhalteposten eingesetzt und mittels Uniform und Warnweste entsprechend erkennbar. Als sie einen Kleintransporter in die Kontrollörtlichkeit einweisen wollte, erkannte eine hinter dem Fahrzeug an der dortigen Ampel stehende 91-jährige BMW-Lenkerin die Situation offenbar falsch und wollte anfahren, nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte. Hierbei streifte sie die Polizistin, welche dadurch auf die Motorhaube fiel und sich dabei am Bein leicht verletzte. Die Verkehrspolizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

Oberzell

Im Garten eingeschlafen - Unbekannte sollen Wohnung durchwühlt haben

Während der Bewohner im Garten schlief, sollen Unbekannte am Mittwochnachmittag in der Josef-Strobel-Straße eine Erdgeschosswohnung durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen des Diebstahls, dessen Schaden sich auf mehrere hundert Euro beläuft, aufgenommen. Personen, die gegen 14.45 Uhr im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Berg

Altpapiertonne gerät in Brand - Anwohner reagiert schnell

Glimpflich ging der Brand einer Altpapiertonne am Mittwochabend in der Mozartstraße aus. Ein Anwohner hatte die Flammen aus der Tonne einer Nachbarin kurz nach 18.30 Uhr bemerkt und beherzt zu einem Feuerlöscher gegriffen. Ein weiteres Einschreiten der Feuerwehr war nicht nötig, es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Das Polizeirevier Weingarten schließt mit dem derzeitigen Kenntnisstand dennoch eine Brandlegung nicht aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Weingarten

Senior begeht Unfallflucht - Führerschein beschlagnahmt

Unfallflucht hat ein 83-Jähriger am Mittwochvormittag an der Einmündung der Schussenstraße, zwischen der B 30 und Weingarten, und der Altshauser Straße, in Richtung Niederbiegen, begangen. Beim Abbiegen von der Schussenstraße in die Altshauser Straße überfuhr der Senior die dortige Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Mit seinem beschädigten Pkw setzte der 83-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich unverzüglich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen hatten den Unfall gemeldet, woraufhin Beamte des Polizeireviers Weingarten den Fahrzeuglenker kurze Zeit später aufsuchten und dessen Führerschein sicherstellten. Inwieweit möglicherweise die gesundheitliche Verfassung des Mannes ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte, ist noch unklar. Insgesamt dürfte Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Wangen im Allgäu

Zwei Fahrten unter Drogeneinwirkung

Zwei Verkehrsteilnehmer, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinwirkung im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein, hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Wangen festgestellt und angezeigt. Gegen 16.15 Uhr wurde ein 39-Jähriger auf seinem E-Scooter kontrolliert, der kein gültiges Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug hatte. Dabei wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Morphine. Der 39-Jährige musste sich daraufhin eine Blutprobe entnehmen lassen, durfte nicht mehr weiterfahren und gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung zur Anzeige. Gegen 17.30 Uhr wurden bei einem 33-jährigen Pkw-Lenker ebenfalls betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt, nachdem dieser beim Telefonieren mit seinem Handy während der Fahrt beobachtet und daraufhin angehalten worden war. Hier verlief der Vortest positiv auf THC, weswegen auch er eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen musste. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung und der Handybenutzung eingeleitet.

Wangen im Allgäu

Geschwindigkeitsmessung auf der A 96

Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Kißlegg am Mittwochvormittag auf der A 96 mussten die Beamten zahlreiche Verstöße feststellen. Von den im Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr gemessenen 2.433 Fahrzeugen an der Messstelle im Bereich des Tunnels Herfatz, an der für Pkw 100 und für Lkw 80 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt, waren 309 zu schnell unterwegs, das entspricht einem Anteil von 12,7 %. Während die Betroffenen mit Bußgeldern rechnen müssen, kommen beim unrühmlichen Spitzenreiter, der mit 168 km/h gemessen wurde, und weiteren acht Verkehrsteilnehmenden zusätzlich noch Fahrverbote hinzu.

Leutkirch

Unter Drogen gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 29-jährige Autofahrerin, die am Mittwochvormittag bei Leutkirch kontrolliert wurde. Nach entsprechenden körperlichen Verdachtsanzeichen bei der Frau reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC. Die 29-Jährige musste sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen und ihr Fahrzeug stehen lassen. Im Fall eines positiven Nachweises im Blut wird die Frau mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

