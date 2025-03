Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau randaliert und verletzt Mann in Gaststätte

Nachdem eine 39-Jährige in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Gaststätte in der Südstadt randalierte und einen 55-Jährigen verletzte, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die Frau fiel gegen 0 Uhr wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber anderen Gästen innerhalb der Gaststätte auf. Statt der Aufforderung des Betreibers nachzukommen, die Örtlichkeit zu verlassen, schlug sie einem 55-jährigen Gast mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch leicht. Auf die augenscheinlich stark betrunkene 39-Jährige, die den 55-Jährigen zudem mit ehrverletzenden Äußerungen beleidigte, kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Kressbronn

Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Weil ein bislang Unbekannter am Mittwochvormittag aus einem Fahrzeug im Bereich "Im Wassersportzentrum" Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hat, sucht die Polizei Langenargen Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm der Unbekannte im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr einen blauen Rucksack an sich, in dem sich neben persönlichen Gegenständen des Geschädigten auch diverse Werkzeuge befanden. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Dieb oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Immenstaad

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Bereich der B 31 auf Höhe des Schlosses "Kirchberg" entstanden. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer musste nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 13.30 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 32-jähriger Volkswagen-Fahrer erkannte dies mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät und fuhr dem Renault daraufhin wuchtig auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Überlingen

Schuppen bei Brand zerstört - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Mittwochnachmittag im Bereich der Owinger Straße eine Hütte abgebrannt ist, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Da technische Ursachen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden können, gehen die Beamten davon aus, dass der Brand der Hütte im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr eher auf menschliches Handeln zurückgeführt werden muss. An der Hütte, die durch das Feuer vollständig zerstört wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zum möglichen Grund des Brandausbruchs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Betrunkene Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Weil eine 68-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag im Bereich Nußdorf einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, muss sie mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Nachdem die 68-Jährige bei einem mutmaßlich unangekündigten Abbiegevorgang gegen 15.30 Uhr eine Kollision mit dem Ford einer 43-Jährigen verursachte, floh die Radfahrerin zunächst von der Unfallstelle. Nach der Verfolgung der Dame durch aufmerksame Zeugen des Unfalls konnte sie gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Frau stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste die Beamten deshalb zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Neben den Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht muss die Unfallverursacherin auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Fußgänger durch Unfall mit Rollerfahrerin verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmittag im Bereich der Lippertsreuter Straße wurde ein 58-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Der Mann, der aufgrund eingeschränkter Sehfähigkeit mit einem Taststock unterwegs war, überquerte gegen 12 Uhr einen Fußgängerüberweg. Eine 85-jährige Rollerfahrerin übersah den Mann aus bislang ungeklärter Ursache und kollidierte mit ihm. Der 58-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 85-Jährige, an deren Roller lediglich geringfügiger Sachschaden entstand, ermittelt die Polizei Überlingen nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Frickingen

Vorfahrt missachtet - Unfall fordert Leichtverletzten

Ein Leichtverletzter und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag an der Einmündung der K 7785 in die L 205 bei Frickingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein 22-jähriger Seat-Fahrer gegen 14.30 Uhr von Rickenbach kommend auf die L 205 ein und missachtete hierbei den bevorrechtigten Audi einer 31-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt, während die übrigen Unfallbeteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieben. Das zwei Monate alte Baby der 31-Jährigen wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell