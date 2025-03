Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen / Ostrach / Wald (Landkreis Sigmaringen)

Betrüger am Telefon

Betrüger haben am Mittwoch zu unterschiedlichen Tageszeiten gleich mehrere Bürger im Landkreis angerufen und vorgegeben, von der Kriminalpolizei zu sein. Sie warnten die Angerufenen vor vermeintlichen Einbrechern in der Region und wollten sie dazu bringen, ihnen ihre Wertgegenstände zur angeblich sicheren Verwahrung auszuhändigen. In allen bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen handelten die Betroffenen richtig und legten einfach auf. Auf die Forderungen gingen sie nicht ein. Seien Sie weiterhin vorsichtig, sollten am Telefon oder an der Haustüre Wertgegenstände gefordert oder bewusst Zeitdruck aufgebaut werden. Legen Sie im Zweifelsfall auf, beziehungsweise beenden Sie das Gespräch und erkundigen Sie sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle, ob möglicherweise Betrüger am Werk sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de .

Veringenstadt

Leitplanke gestreift und davongefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in den vergangenen Tagen auf der B32 zwischen Hettingen und Veringenstadt eine Leitplanke gestreift und ist anschließend einfach davongefahren. Dabei hinterließ er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Der Polizeiposten Gammertingen hat Fahrzeugteile sichergestellt und Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921-687 zu melden.

Herbertingen

Unfall an Stopp-Stelle - Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden

Eine Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden an beiden beteiligten Pkw sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Einmündung Abfahrt B 32 / Bahnhofstraße ereignet hat. Eine 50-Jährige hielt zunächst an der Stopp-Stelle an und ließ einen Pkw passieren, übersah dann jedoch eine Mercedes-Fahrerin, die sich aus Richtung Herbertingen näherte und nahm ihr die Vorfahrt. Die Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Fahrzeugseite des VW, als die 50-Jährige nach links abbiegen wollte. Die 53 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wurde nach der wuchtigen Kollision von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Polizei sucht nach Unfallzeugen

Zeugen haben am Mittwochmittag eine Unfallflucht in einer Parklücke an der Hauptstraße beobachtet und dem Halter des geparkten Pkw später das Kennzeichen der flüchtigen Fahrerin genannt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall, bei dem geringerer Sachschaden entstand, nun aufgenommen und bittet die unbekannten Zeugen, von denen keine Personalien vorliegen, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Gegen die 49-jährige Unfallverursacherin wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

