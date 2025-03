Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Diesel abgeschlaucht

Etwa 100 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einer Baustelle an der K 8201 zwischen Bingen und Inneringen aus einer Baggerraupe abgeschlaucht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Möglicherweise waren die Täter auch mit einem Fahrzeug im Bereich der Baustelle unterwegs.

Pfullendorf

Offener Tankdeckel - Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Ein offener Tankdeckel wurde einem 19-Jährigen am Dienstagabend zum Verhängnis, der ohne Führerschein mit seinem Wagen unterwegs war. Eine Streife des Polizeipostens Pfullendorf stoppte den jungen Mann und wollte ihn auf den offenstehenden Tankdeckel aufmerksam machen. Bei einer kurzen Kontrolle fiel schnell auf, dass der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er musste den Pkw stehen lassen und wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch die Halterin des Wagens muss mit einer Anzeige rechnen, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Pfullendorf

Fahrer erschrickt - Auto überschlägt sich

Wegen eines Rehs am Fahrbahnrand hat sich am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer derart erschrocken, dass er mit seinem Wagen ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw überschlug sich dabei, beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Am Toyota, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell