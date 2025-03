Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.03.2025

Landkreis Sigmaringen (ots)

41-Jähriger wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs und der mehrfachen Vergewaltigung in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs und der mehrfachen Vergewaltigung, die er in seiner Eigenschaft als Fahrlehrer begangen haben soll, sitzt ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Während seiner Fahrstunden soll der Tatverdächtige im vergangenen Jahr gegenüber mehreren Fahrschülerinnen übergriffig geworden sein. Zu diesem Zweck soll er die Fahrschülerinnen insbesondere in abgelegene Waldstücke gelotst und sich die Abgeschiedenheit der Tatörtlichkeiten zunutze gemacht haben. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat aufgrund der bisherigen Ermittlungen ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet und am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dessen Privatwohnung sowie Geschäftsräumlichkeiten einer Fahrschule durchsucht. Der 41-Jährige wurde in diesem Zuge aufgrund des vorliegenden Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen in Vollzug setzte. Seither sitzt der deutsche Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen dauern derweil an. Weitere mögliche Betroffene können sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei melden.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

