Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich eine 50-jährige Renault-Fahrerin verantworten, die am Montagnachmittag bei einem missglückten Überholmanöver auf der K 7729 einen Unfall verursacht hat. Die 50-Jährige überholte gegen 16 Uhr zwischen Habratsweiler und Ailingen den vor ihr fahrenden GMC eines 60-Jährigen. Hierbei schätzte sie die Entfernung zu dem entgegenkommenden Nissan einer 31-Jährigen augenscheinlich falsch ein, weshalb diese ins Bankett ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Gleichzeitig scherte die 50-jährige Unfallverursacherin verfrüht auf ihre Fahrbahn zurück und kollidierte daraufhin mit dem GMC des 60-Jährigen. Bei dem Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Friedrichshafen

Frau randaliert an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine bislang unbekannte Frau am Montagmittag an einer Bushaltestelle auf Höhe der Einmündung zur "Lilienstraße" randaliert und einen 48-Jährigen durch Schläge leicht verletzt hat, sucht die Polizei Zeugen. Die Unbekannte war gegen 13.30 Uhr ohne gültigen Fahrschein mit dem Bus unterwegs und musste deshalb den 48-jährigen Kontrolleur aus dem Bus begleiten. Die Frau, die etwa 14 bis 20 Jahre alt und 155 cm groß gewesen sein soll, verletzte den Mann bei ihrer anschließenden Flucht durch mehrere Schläge leicht. Die junge Frau habe braunes Haar und eine südländische Erscheinung gehabt und eine braune Jacke mit weißem Kragen sowie eine hellblaue Jeans getragen. Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unbekannte beschädigen Fahrräder im Sportpark - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen, nachdem mehrere Jugendliche am Sonntagabend im Bereich des Parkhauses am Sportpark randaliert und insgesamt drei Fahrräder beschädigt haben. Die Jugendlichen schlugen gegen 17 Uhr auf die Fahrräder ein, demolierten diese in bislang unbekannter Sachschadenshöhe und flüchteten, noch bevor eine alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf. Die Beamten bitten Personen, deren Fahrräder an der Örtlichkeit beschädigt wurden, sowie Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Fensterscheibe - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter am späten Sonntagabend eine Fensterscheibe im Bereich der Schillerstraße beschädigt hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Unbekannte schlug gegen 22.30 Uhr mutmaßlich mit einem Stein gegen die Fensterscheibe eines Hauses und zerstörte hierdurch das äußere Glas des doppeltverglasten Fensters. Die Polizei Friedrichshafen bittet Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Fahrbahn nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Rund 60.000 Euro Sachschaden ist bei dem Unfall eines Sattelzugs am Montagnachmittag auf der B 467 auf Höhe Tettnang entstanden. Der 47-jährige Fahrer des Lkws, der bei dem Unfall unverletzt bleib, kam gegen 14 Uhr mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem beschädigten Sattelzug in der Wiese stehen. Die Strecke war für die mehrstündig andauernde Bergung des Lkws zeitweise nur halbseitig befahrbar.

Oberteuringen

Betrunkener Autofahrer landet im Graben

Nachdem ein 27-jähriger Citroen-Fahrer am späten Montagabend auf der L 329 bei Oberteuringen mit seinem Auto im Graben gelandet ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Mann war mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 22.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme pustete der Mann bei einer Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille. Seinen Führerschein musste er deshalb an die Polizisten übergeben und diese zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Am Citroen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

