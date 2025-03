Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Rollerfahrer gestoppt - mehrere Anzeigen die Folge

In gleich mehrere Anzeigen ist die Roller-Ausfahrt eines 32-Jährigen und eines 19-Jährigen am Samstagnachmittag gemündet. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte die beiden Männer, die mit ihren Zweirädern von Inneringen nach Bingen unterwegs waren, und hatte gleich Mehreres zu beanstanden. Nicht nur, dass die beiden Kraftfahrzeuge nicht versichert waren: Sowohl der 32-Jährige als auch der 19-Jährige hatten keinen Führerschein und standen offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrt war somit beendet, beide mussten in einem Krankenhaus je eine Blutprobe abgeben. Sie erwarten Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, nachdem ein bislang Unbekannter am Freitagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße mehrere Herde der Gemeinschaftsküche unsachgemäß in Betrieb genommen hatte. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren gegen 18.30 Uhr zu der Unterkunft ausgerückt, nachdem die dortigen Rauchmelder Alarm schlugen und Rauch aus der Gemeinschaftsküche nach außen drang. Die rund ein bis zwei Dutzend Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hätte das unsachgemäße Bedienen der Geräte zu einem möglichen Brand führen können. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht, Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Bad Saulgau

Unbekannter wirft Stein auf Pkw

Auf einen fahrenden Mercedes soll ein Unbekannter am Freitagnachmittag in der Kaiserstraße einen mehrere Zentimeter großen Stein geworfen haben. Eine ältere Frau gibt an, dass sie gegen 16.45 Uhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Altshausen entlangfuhr, als der Stein auf ihre Motorhaube knallte. Während am Fahrzeug Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand, konnten an der Stelle bei einer Nachschau kurz darauf mehrere auf dem Boden liegende Steine aufgefunden werden. Hinweise auf den unbekannten "Steinewerfer" gibt es bislang nicht. Personen, die möglicherweise Zeugen des Wurfs wurden oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Polizei sucht weitere Zeugen zu Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend in der Wiesenstraße / Schwarzachstraße sucht das Polizeirevier Bad Saulgau weitere Zeugen. Ein Unbekannter war gegen 21 Uhr mit seinem Leichtauto (45 km/h) auf dem Gelände eines Autohauses auf einen Grashügel geraten und gegen einen Fahnenmast sowie einen Mercedes Vito geprallt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher mit seinem beschädigten Wagen davon. Um den von ihm verursachen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro kümmerte er sich dabei nicht. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Halter des Wagens und den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

