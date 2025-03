Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Polizeihund erschnüffelt Drogen

Im Rahmen einer Personenkontrolle schlug ein mitgeführter Polizeihund am Samstag gegen 21.00 Uhr bei einem 24-jährigen Mann aus dem Bodenseekreis auf dem Bahnhofsplatz in Friedrichshafen an. In der Hosentasche des Mannes fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung schließlich mehrere verpackte Haschisch- Konsumeinheiten. Die anschließend informierte Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Hierbei fanden die Beamten unter Zuhilfenahme des Drogenhundes weitere Cannabisprodukte mit einem Gewicht von knapp 150 Gramm. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte habe in der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr bis Samstag, 11.45 Uhr an einem Pkw Dacia den linken vorderen Kotflügel zerkratzt. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum in der alten Uhldinger Straße Höhe Gebäude 4 am angrenzenden Sportgelände des FC Uhldingen abgestellt. Der unbekannte Täter kratzte mit einem spitzen Gegenstand einen Smiley und Linien auf den Kotflügel. Der Schaden wird auf ca. 1000,00 EUR geschätzt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell