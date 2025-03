Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny

Nach Parkplatzrempler auf und davon

Bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Freitag zwischen 09.15 Uhr und 09.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Kaufmarkt Parkplatz in Isny einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz C 180 und verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei wurde an dem Fahrzeug des Geschädigten nahezu die komplette rechte Fahrzeugseite von der Beifahrertüre, über die rechter Hintertüre bis einschließlich des Kotflügels und der Felge beschädigt. Die entstandenen Kratzer und Eindellungen belaufen sich auf einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen zu der Tat oder zu auffälligen Ein- oder Ausparkvorgängen im Bereich der dortigen Ladesäule für Elektrofahrzeuge werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter 07562 97655-04 zu melden.

Ravensburg

Hochwertiger BMW aus Hofeinfahrt gestohlen

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23.00 Uhr und 07.30 Uhr in der Königsberger Straße in Ravensburg einen BMW X5 im Wert von circa 30.000 Euro. Da das Fahrzeug unter einem Carport in der Hofeinfahrt stand und dem Eigentümer kein Fahrzeugschlüssel abhandengekommen ist, gehen die Ermittler der Polizei bislang davon aus, dass das Keyless-Go System mittels Technik überwunden wurde. Aufgrund der Vorgehensweise und der versierten Überlistung der Fahrzeugtechnik, muss bislang davon ausgegangen werden, dass hier Profis oder zumindest sehr sachkundige Täter am Werk waren. Den bisherigen Ermittlungen nach konnten diese das Fahrzeug nicht nur ohne Schlüssel öffnen, sondern auch entsprechend starten und davonfahren. Die sofortigen bundesweiten Fahndungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei führten bislang zu keinen Hinweisen auf den oder die Täter. Zeugen zu der Tat oder auffälligen Personen im Bereich des Tatortes werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter 07541 701-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell