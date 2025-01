Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei findet Betäubungsmittel in Einbruchs-Wohnung Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Freitag (24.1.) sind bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße im Neusser Barbaraviertel eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden Anwohner gegen 08:50 Uhr durch laute Geräusche aus der betreffenden Wohnung allarmiert und riefen daraufhin die Polizei. Zudem sprachen sie den möglichen Täter an, der daraufhin unerkannte flüchtete. Die hinzugerufene Polizei konnte deutliche Einbruchsspuren feststellen - fand jedoch in den Räumen auch eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Utensilien, die auf einen Handel mit denselben hindeuten könnten. Der Bewohner wird sich nun einem Strafverfahren verantworten müssen.

In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet darüber hinaus zu weiteren Einbruchsdelikten. So versuchten Tatverdächtige offenbar am Freitag zwischen 06 Uhr und 15:45 Uhr, an der Lindenstraße in Grevenbroich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Nach Angaben der Bewohnerin habe es zwischen 11 Uhr und 11:20 Uhr Sturm geklingelt, im Anschluss wurden sowohl an der Haus- wie auch an der Wohnungstür Beschädigungen festgestellt. In die Wohnung gelangten die Unbekannten jedoch nicht.

Am Samstag (25.1.), zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Flachsbleiche in Korschenbroich ein. Hier wurden nach bisherigem Stand der Ermittlungen Wertgegenstände erbeutet.

Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag (26.1.), 01:30 Uhr, an der Straße Am Rath in Dormagen-Horrem. Die Tatverdächtigen drangen auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung ein, durchsuchten die Räume und entkamen offenbar mit Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Zudem rät die Polizei Mieter und Eigentümer, Wohnungen und Häuser gegen Einbruch zu schützen: Die Täter operieren häufig unter Zeitdruck und lassen sich von der Tat abbringen, wenn der Einbruch nicht schnell gelingt. Zu Möglichkeiten der mechanischen Sicherung beraten die Experten der Polizei kostenlos und unverbindlich. Ein Termin vor Ort kann ebenfalls unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell