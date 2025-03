Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Pkw-Lenker mit gefälschtem Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 47-jähriger ukrainischer Pkw-Lenker am Samstag gegen 16.46 Uhr auf der A96 bei Kißlegg angehalten. Er zeigte den Beamten einen angeblichen polnischen Führerschein vor, welcher aber mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. Der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann, welcher einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Aitrach

Sachbeschädigung durch Eier

Unbekannte Täterschaft bewarf am Samstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Haus in der Hauptstraße in Aitrach mit mehreren rohen Eiern. Nachdem sich die Rückstände offensichtlich nicht mit einfachen Mitteln abwaschen lassen, muss eine Reinigungsfirma die Eierreste entfernen, oder gegebenenfalls die Hausfassade neu gestrichen werden. Eine genaue Schadenshöhe kann deshalb noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die unbekannte Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 8488-0 zu melden.

