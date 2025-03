Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Fensterscheibe beschädigt

Offenbar mit einem Stein hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend die Fensterscheibe an einem Gebäude in der Schillerstraße beschädigt. Durch den Steinwurf wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstört, der dadurch entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Friedrichshafen

Einbruch in Vereinsgebäude

In ein überwiegend von Vereinen genutztes Gebäude in der Ailinger Straße haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen im Gebäudeinneren eine Vielzahl von Türen mutmaßlich durch Fußtritte auf. Danach durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit ebenso Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wie die genaue Schadenssumme. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein unbekannter Täter in der Karlstraße, um den Rucksack einer 59-Jährigen zu stehlen, als diese ihr Fahrrad aufschloss. Nachdem die Frau das Fehlen bemerkte, suchte sie in der näheren Umgebung nach dem Rucksack und konnte ihn unweit auch wiederfinden. Jedoch fehlte daraus der Geldbeutel, den der Täter offenbar hat mitgehen lassen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

In Schule eingebrochen

Mindestens zwei unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag in eine Schule in der Wiestorstraße eingebrochen. Sie stiegen mutmaßlich durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein und brachen im Bereich des Lehrerzimmers und des Sekretariats mehrere Schränke auf. Einer der Tatverdächtigen traf in einem Raum auf eine Lehrkraft, welche sich zur Unterrichtsvorbereitung dort aufhielt, und ergriff daraufhin die Flucht. Nach bisherigem Stand dürften die Unbekannten überwiegend vorgefundenes Bargeld im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen haben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt zu dem Einbruch und bittet Personen, denen in der Umgebung der Schule Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

In Wohnhaus eingebrochen

In ein derzeit unbewohntes Haus in der Ravensburger Straße haben unbekannte Täter im Laufe der letzten beiden Monate eingebrochen. Wie erst am Sonntag festgestellt wurde, öffnete die Täterschaft gewaltsam eine Kellertüre und gelangte so in das Gebäude. Hier entwendeten der oder die Täter nach bisherigem Stand mehrere Flaschen Alkoholika. Die Höhe des verursachten Schadens ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt zu dem Einbruch und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

